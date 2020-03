Primaria advierte que la cantidad de almuerzos en las escuelas está “cerca del límite de lo posible”

Este lunes se entregaron 43.035 bandejas de almuerzos en 727 escuelas urbanas, según informó el integrante del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) Héctor Florit. No hay mucho margen para aumentar esa cantidad, a pesar de que crecen los pedidos de las familias que tuvieron un cambio en su situación económica en los últimos días y ahora necesitan la alimentación. Según destacó a la diaria el consejero del CEIP Pablo Caggiani, “no es solamente decirles que sí a los que están en lista de espera, hay que ver la logística y la cantidad de porciones que efectivamente funciona sin alterar la calidad del servicio, es parte de lo que se está ajustando ahora, pero estimamos que estamos cerca del límite de lo posible”.

El Programa de Alimentación Escolar del CEIP estudia en estas horas la viabilidad del aumento de bandejas. Según explicó Caggiani “se está evaluando presupuesto y capacidad de las empresas y distribuidores de acceder al aumento de viandas sin afectar la calidad del servicio, y esto incluye el tiempo de entrega y la calidad de la alimentación”.

El Secretariado Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) se reunirá esta tarde para analizar la situación generada en las distintas escuelas del país con la entrega de alimentos a las familias. Según transmitió a la diaria la secretaria general de la federación, Elbia Pereira, en las distintas escuelas están “recibiendo familias a quienes les ha cambiado su condición laboral y se acercan para solicitar la vianda, y las maestras o las directoras no tienen una respuesta para darles”. Las viandas que se están entregando son a las familias que se inscribieron el lunes 16 y el martes 17, los días siguientes a la declaración de emergencia sanitaria, aunque se logró aumentar la entrega desde las 37.000 iniciales a las más de 43.000 que se otorgaron hoy.

Pereira aseguró que el aumento en la demanda se ve en las escuelas de barrios de contexto crítico de Montevideo pero particularmente en Canelones, por lo que se generó un encuentro puntual entre las autoridades del CEIP y la Asociación de Maestros de Canelones para tratar este tema. Sobre los planteos que llegan a los centros educativos, la maestra dijo: “Hay trabajadores que van al seguro de paro, otros que no llegan al seguro, entonces pierden su fuente laboral, y después están los más, más, más desprotegidos, los cuidacoches o gente que vive al día, que están viendo enormemente menguados sus ingresos; entonces, a esto de la alimentación hay que buscarle otro tipo de mecanismo, para que llegue a todos los que están en estas circunstancias”.

Pereira remarcó que las situaciones son muy diferentes según la ubicación de la escuela. Por ejemplo, en Montevideo la mayoría de las escuelas tenían el servicio de alimentación tercerizado, por lo que ahora hay docentes encargados de una tarea que antes no tenían, “y lo están haciendo con mucho compromiso, con responsabilidad, pero en otras escuelas, sobre todo en el interior, donde había comedores tradicionales, los directores ya tenían un vínculo permanente con los proveedores. Estas diferencias hay que tomarlas en cuenta en el momento que se toman decisiones”, añadió.

Según comentó Pereira, el CEIP encomendó a los docentes que reciben los pedidos a elaborar una lista de espera, pero “para nosotros eso no es de recibo”, opinó la maestra. “Estamos alertando al gobierno nacional que esta situación está sucediendo, y que tome las responsabilidades sobre una respuesta que tiene que ser inmediata, porque los trabajadores que están al frente también se están exponiendo, no solamente en lo sanitario, sino también frente al hecho de tener que dar la cara para negarle a una familia la bandeja”, señaló.

Sobre este punto Caggiani afirmó que hay una resolución del jueves 19 que les indica a los docentes que deben registrar a la familia en la lista de espera, pero se señala también que es el Programa de Alimentación Escolar el que evalúa los casos, y esto, según el consejero, “es lo que más protege a las escuelas, porque la decisión no está en la órbita de dirección”.

¿Qué pasa si la situación se agrava?

Durante el año son 250.000 los niños que se alimentan en las escuelas. Caggiani afirmó que “no es posible llegar a cubrir esa cantidad de niños y niñas en esta modalidad. No lo es desde el punto de vista de los rubros que tiene Primaria para alimentación y tampoco es posible desde la logística que implica distribuir 250.000 almuerzos”. Además, destacó que no se sabe cuánto tiempo la gente puede permanecer en lista de espera, pero aseguró que trabajan para “incluirlos lo más rápido que se pueda, pero es importante tener en claro que no es decisión de la escuela y no es un proceso automático”.

Este jueves el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, se reunió con los consejeros de Primaria y se consideró la situación actual. “Planteamos cuáles eran las dificultades y cómo se estaba instrumentando el servicio de alimentación, planteamos los límites que tenía en términos de calidad del servicio y cantidad de almuerzos, y, sobre todo, los límites en caso de que se agraven las medidas sanitarias”, puntualizó el consejero, y subrayó que “este no es un mecanismo que cuide ni a las familias ni a los docentes que están trabajando, y eso también hay que tenerlo en cuenta: las medidas sanitarias que establezca el Ministerio de Salud Pública y el Sistema Nacional de Emergencia definen hasta cuándo va esta modalidad”. Por el momento Primaria no tiene más indicaciones sobre cómo proceder en caso de que la situación sanitaria del país se agrave.

En el Secretariado Ejecutivo de la FUM-TEP se evaluarán distintas alternativas que presentarán las filiales. Por ejemplo, hay propuestas para que la alimentación se canalice por medio de los comedores municipales, por medio del Instituto Nacional de Alimentación, o que se entreguen canastas de alimentos a las familias, en función de las realidades territoriales. Otro de los planteos fue el refuerzo de las asignaciones familiares, y Pereira se preguntó si es suficiente el aumento de la tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social: “capaz que hay que invertir un poco más”.