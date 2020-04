El plan del Poder Ejecutivo de reabrir las escuelas rurales sigue en marcha. Este miércoles quedaron habilitadas para abrir 367 escuelas que se suman a las 547 de la primera tanda, que comenzó el 22 de abril. El porcentaje de asistencia bajó levemente: del promedio de 35% de la primera semana pasó este miércoles a 28,3%. Asimismo, muchas escuelas siguen sin poder cumplir todos los requisitos establecidos en el protocolo sanitario que acordaron las autoridades, por lo que de las 914 escuelas rurales habilitadas se pudo abrir 613.

Según informó a la diaria Limber Santos, director de Educación Rural del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), hay tres motivos por los que no todas las escuelas habilitadas están abiertas. Por un lado, aún se esperan los resultados de los test de covid-19 que se deben hacer todas las maestras que se trasladen desde un lugar con circulación del virus a otro donde no ha llegado. Según Santos, algunas maestras recibirán el resultado a partir de la próxima semana. Por otro lado, hasta este martes 36 escuelas aún no habían podido contratar auxiliar de servicio. En algunos casos, detalló Santos, se debe a demoras en los trámites en el Banco de Previsión Social y en otros a que aún no se encontró a nadie para asumir el cargo.

Un tercer factor que explica que no se abrieran las escuelas se aplica mayoritariamente a las de la segunda tanda. “Son menos escuelas que las que comenzaron el 22 de abril, pero tienen muchos más alumnos y maestros, suman 7.200 alumnos y 870 maestros. Son más grandes y están más próximas a las ciudades o pueblos, por eso en la mayoría de los casos los maestros y niños viajan en ómnibus. El problema es que las líneas de ómnibus están suspendidas y no se ha logrado destrabar la negociación”, explicó Santos. El director agregó que “en algunos lugares se solucionó el traslado con transporte oficial del CEIP o de otras divisiones del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Para Santos el tema del transporte también puede influir en la baja asistencia, porque los adultos responsables de los niños pueden entender que el transporte en ómnibus hasta la escuela es otro factor de riesgo.

Tercera tanda

Aún restan por abrir 54 escuelas rurales, confirmó Santos. Aclaró que la fecha que maneja Primaria para su apertura es el lunes 4 de mayo. De ese total, más de 30 son escuelas catalogadas como grandes porque tienen más de 53 niños, algunas incluso superan el centenar.

“En escuelas donde la relación entre cantidad de niños y espacio disponible no permite que el protocolo se cumpla en cuanto a la distancia de metro y medio entre cada estudiante, se va a fragmentar la jornada”, comentó Santos. Se organizarán en dos turnos, de 9.00 a 12.30 y de 13.00 a 16.30. Sin embargo, no todas las escuelas pueden hacer dos turnos porque muchas veces el servicio de ómnibus o incluso el que está ahora de la ANEP permite una sola frecuencia por día. En esos casos se fragmentará la semana para que unos días vayan alumnos del primer ciclo y otros días alumnos del segundo ciclo. La decisión quedará en manos de la inspección departamental, en diálogo con las direcciones de las escuelas, “de acuerdo a criterios de flexibilidad y sentido común”, destacó Santos.

De esas 54 escuelas que conforman la tercera tanda hay algunas que tienen problemas edilicios estructurales, como voladuras de techos por un temporal, problemas con el agua o en las condiciones sanitarias, como varias escuelas de Rivera donde durante el tiempo sin clases se generó una concentración de murciélagos en el cielorraso. Las escuelas que presentan estas condiciones permanecerán cerradas hasta que se solucionen los inconvenientes. Tampoco empezarían los seis internados rurales, porque ese régimen implica que los niños se queden a dormir en los centros y eso no está habilitado.