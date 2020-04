El abogado nacionalista Juan Gabito asumió hoy como consejero del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Es profesor de derecho en educación media y fue presidente del Codicen y director Nacional de Educación Pública (1990-1995).

Además de la designación de Gabito, el Poder Ejecutivo deberá nombrar a otro consejero. Según adelantó el presidente del Codicen, Robert Silva, en entrevista con la diaria el 11 de abril, la persona que sucederá a la consejera Margarita Luaces será representante de Cabildo Abierto.

Además, en sesión extraordinaria, se designaron a los nuevos integrantes de los consejos desconcentrados: Graciela Fabeiro y Olga de las Heras (Consejo de Educación Inicial y Primaria, CEIP); Jennifer Cherro y Reina Pintos (Consejo de Educación Secundaria, CES); Juan Pereira y Laura Otamendi (Consejo de Educación Técnico Profesional -UTU) y Patricia Viera y Víctor Pizzichilo (Consejo de Formación en Educación).

La designación de los consejeros fue aprobada por mayoría especial en el Codicen, con 4 votos en un total de 5. El consejero Juan Pérez, representante de los trabajadores en el organismo, no acompañó la votación y se retiró de sala. En una carta enviada a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, Pérez argumentó que el no acompañamiento con el voto para la designación de los consejeros de los subsistemas de ANEP no “indica un cuestionamiento técnico ni de ninguna otra especie a las personas designadas”.

Pérez explicó que su negativa a votar “está fundamentada en el total desacuerdo con las modificaciones propuestas en la arquitectura del sistema ANEP en el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) presentado recientemente al Poder Legislativo. Allí se establece entre otros aspectos la eliminación del Sistema Nacional de Educación Pública y la sustitución de los consejos desconcentrados de la ANEP (CEIP, CES, CETP) por Direcciones Generales, transformándolos en órganos unipersonales”. Entre otros argumentos en contra de la creación de las direcciones generales, Pérez afirmó que “restringe significativamente el principio de participación”, así como la autonomía de la ANEP.