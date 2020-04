Este informe es uno de los responsables de la salida de Pablo Cayota de la directiva actual del Ineed. En su cuenta de Twitter el ex representante de las instituciones privadas cuestionó que no sea Carmen Haretche, directora del área técnica del Ineed, la que presentara el informe. Ante esto Mazzei declaró que “Carmen estuvo en su rol en la primera parte, y en la segunda parte de la investigación estuvo Vivian Reigosa, y a eso se debe la decisión. No debería de sorprender porque en el informe de Primaria la presentación la hizo Juan Soca, que ocupaba el mismo puesto que Vivian”. Cayota también señaló la falta de información sobre liceos rurales y liceos públicos de gestión privada, pero Mazzei destacó que esta información va a estar disponible a la brevedad.