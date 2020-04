Para la Federación Uruguaya de Magisterio, el inicio de clases en escuelas rurales “no tiene coherencia”

La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), Elbia Pereira, dijo a la diaria que el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou de retomar las clases presenciales en las escuelas rurales a partir del 22 de abril “no condice ni va en una línea de coherencia con lo que se nos está pidiendo a los ciudadanos, que es quedarnos en casa”.

Pereira aseguró que reiniciar las clases “es impensable si no hay de parte del Sistema Nacional de Emergencia un informe claro de que no hay riesgos”. “Para nosotros no están dadas las condiciones, ni para los niños ni para las familias ni para los trabajadores”, agregó.

La dirigente dijo que no entiende la razón del anuncio del mandatario, y comentó que fue contrario a lo que les había anunciado el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, en la tarde del miércoles. “En la llamada que recibí de Robert Silva lo único que dijo es que estaban pensando en un progresivo retorno a clase, en conferencia de prensa no se habló de eso: se comunicó una decisión tomada”, afirmó.

Según Pereira, las filiales de todo el país de la FUM analizarán los anuncios, y no descartó que se tomen medias como paralizar el comienzo de las clases en esos centros educativos. No obstante, advirtió que, dado que la situación generada por la pandemia por el coronavirus es muy variable, lo que pase en esta semana y la próxima será determinante para la decisión del gremio.

“Lo que hemos intercambiado en la FUM va en la dirección de que esto no se puede acompañar”, adelantó Pereira. Además, aseguró que el arranque de las clases en primaria no fue consultado con los trabajadores. “No sólo fuimos dejados de lado, fue una decisión inconsulta y son condiciones de trabajo que se tratan en ámbitos de negociación colectiva, mientras exista la legislación vigente. A Silva le dijimos que estábamos dispuestos a elaborar un protocolo de prevención pensando en el día después, pero fue tan categórico el anuncio que no dio tiempo”, aseguró.

En tanto, el integrante del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) Pablo Caggiani escribió en su cuenta de Twitter:

Todos los países del hemisferio sur estamos trabajando en escenarios para retomar cursos. Por zonas sin covid 19, con menos horas y días, con más cuidados. Siempre sometidos a consideraciones sanitarias generales que son las que determinaron la suspensión de clases presenciales — Pablo Caggiani (@Pablocagg) April 9, 2020

Sobre esto, Pereira dijo que quien conoce el medio rural sabe que no todos los niños van a la escuela a caballo, sino que muchos usan el transporte público de los departamentos. “Tenemos una serie de interrogantes, una de ellas tiene que ver con la movilidad. No es sólo que los niños vayan a la escuela, sino también son las familias que los acompañan, los trabajadores docentes y no docentes que van a los centros. Me imagino que se van a estar abriendo los comedores, donde están involucrados otros trabajadores y proveedores”, afirmó.

Por su parte, otro de los consejeros del CEIP, Héctor Florit, escribió en las redes que le preocupa que no estén dadas las garantías sanitarias para el inicio de las clases, así como tampoco un protocolo de actuación para prevenir riesgos: