Udelar prevé que después de la Semana de Turismo tendrá más de 90% de su oferta académica funcionando mediante plataformas digitales

Según las perspectivas que maneja la Universidad de la República (Udelar), las clases presenciales no podrían retornar al menos por las próximas tres o cuatro semanas, por lo que el Consejo Directivo Central (CDC) universitario resolvió planificar todas las actividades de enseñanza para este primer semestre bajo el supuesto de que las medidas de distanciamiento se mantendrán. Este viernes el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, dio una conferencia de prensa virtual para explicar cómo busca adaptarse la institución, que tiene 140.000 estudiantes y 16.000 funcionarios docentes y no docentes, a la virtualidad.

Arim aseguró que la Udelar va a estar “absolutamente activa” en materia de enseñanza durante este semestre, y quiso enviar “mensajes claros hacia los docentes, los funcionarios y hacia los estudiantes de que esta no es una situación de transitoriedad de las próximas semanas”. Afirmó que “los docentes, y la institución en general, tenemos la obligación de planificar nuestras actividades en el contexto de plataformas digitales por el resto del semestre, y los estudiantes es bien importante que sepan que los cursos han comenzado y que se van a mantener bajo este formato a lo largo de todo este semestre”. Aseguró que esta “no es una situación ideal, no estamos reivindicando esto como la forma de aprendizaje universitario. Estamos señalando que la institución ha tomado medidas concretas que salen al encuentro de esta contingencia y que buscan mitigar los efectos negativos de esta problemática, en particular sobre la población estudiantil”.

Entre los instrumentos para continuar con la enseñanza en plataformas digitales Arim destacó la larga experiencia de la Udelar con el Espacio Virtual de Aprendizaje, que permite el acceso al material educativo y que se está “redimensionando y adaptando a las necesidades que la coyuntura impone”. Además, informó que se hizo un “esfuerzo tecnológico y económico para adquirir el derecho al uso de plataformas de enseñanza que permiten la concreción en el día de hoy de 700 aulas virtuales a través de dos plataformas”, Webex y Zoom, según había informado en un comunicado previo el rector. Estas herramientas habilitan encuentros de hasta 500 estudiantes simultáneamente y permitirían que unos 250.000 tomen cursos de forma virtual. Según informó Arim, el costo para la Udelar fue de 50.000 dólares, y consideró que en esta circunstancia “la apuesta a la tecnología digital es una apuesta a la democracia, a permanecer conectados, es una apuesta a combatir el aislamiento”.

Según el rector, “buena parte de los cursos de la Udelar ya han migrado a esta nueva realidad”: de 168 carreras de grado que ofrece la universidad, 118 ya tienen actividad en estas plataformas, lo que significa 70% de las carreras, y 20% lo comenzará a tener en los próximos días. “Vamos a estar emergiendo luego de la Semana de Turismo con algo más de 90% de nuestras carreras de grado y ofertas académicas de inicio en funcionamiento bajo plataformas digitales”, aseguró. Algunas actividades de formación, como las que tienen que ver con aspectos de clínica, la formación en estaciones experimentales y la formación artística, que no pueden transformarse a lo digital, estarán obligadas a “construir un nuevo calendario”, dijo el rector, aunque aseguró que de todas maneras se hará el “esfuerzo para que incluso en estas actividades tengamos el menor nivel de pérdida posible a lo largo de todo este año”.

El rector hizo un “llamado público” a que los estudiantes se conecten con sus servicios y participen proactivamente en estas plataformas. Agregó que la forma de enterarse sobre qué cursos se están dictando, en qué horarios y bajo qué mecanismos es a través de los servicios universitarios, algo que “ya está sucediendo”. En este marco, destacó que la resolución del CDC incluye que los servicios “tendrán que adaptar también los mecanismos de evaluación a estas condiciones”. Sobre los cursos que exigen la asistencia a clases, Arim dijo que cada servicio “verá cómo adapta esta nueva realidad”, y comentó que consejos de algunas facultades ya han votado cambios en los reglamentos al respecto.

Generación de ingreso y posibilidades de acceso

El rector mostró especial preocupación por los 18.000 estudiantes que componen la generación 2020, que apenas llegaron a tener algunos días de clases presenciales antes de la suspensión y están en su primer año de vida universitaria. Pero en particular dijo estar preocupado por los estudiantes que no tienen cómo acceder en forma adecuada a las plataformas digitales, ya sea por problemas de conectividad o por falta de computadoras, y acotó que según un relevamiento muestral entre los estudiantes de la generación 2020 10% tendría este tipo de dificultades, cifra que trepa a 20% entre los estudiantes del noreste. Al respecto el jerarca señaló que está generalizado el uso de celulares, que puede ser un instrumento para acceder a los cursos, pero que no es adecuado para las evaluaciones.

Arim dijo que habrá políticas específicas para este grupo de estudiantes, y mencionó que se está trabajando en un convenio con Plan Ceibal para hacer accesibles computadoras. Según explicó, antes de esta situación se estaba negociando la posibilidad de que 300 becarios accedieran a computadoras de Ceibal; ahora se está por firmar ese convenio, pero a la vez se está buscando la forma para acceder a más dispositivos. Se maneja la posibilidad de que la Udelar haga una compra directa de computadoras y las dé en préstamo a los estudiantes. Sobre la conectividad, recordó que los dominios udelar.edu.uy no generan gasto de tráfico, pero que ese problema sí está presente en el uso de las otras plataformas. Para generar alguna alternativa a esto se está en diálogo con Antel, informó el rector.

Para largo

Según explicó Arim, de los escenarios epidemiológicos que maneja la Udelar “la certeza que tenemos es que no va a haber un reinicio de cursos presenciales a la brevedad, en las próximas tres o cuatro semanas”, y aseguró que la Udelar “no puede hipotecar este semestre desde el punto de vista de la enseñanza”.

Arim destacó el aporte que está realizando la Udelar en materia del diagnóstico del nuevo coronavirus, los desarrollos en la Facultad de Ingeniería y los aportes de otras facultades, como la de Química y la de Economía, y reivindicó que se pudo responder de esta manera “porque la universidad tomó decisiones muy importantes hace varios años atrás”. “Las apuestas en educación superior, las apuestas a la investigación son apuestas de largo plazo, y en estos momentos en particular queda claro la relevancia de esas apuestas: sin esa masa crítica, sin esa acumulación institucional y personal el Uruguay de hoy no estaría en las mismas condiciones para responder a algunas de las grandes necesidades que nos impone esta epidemia”.