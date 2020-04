Utec replanifica los cursos y las carreras ante la emergencia sanitaria

A la Universidad Tecnológica (Utec), como a todas las instituciones educativas, la emergencia sanitaria la agarró de sorpresa, con las carreras iniciadas pero con tan sólo una o dos semanas de clase. Para Amadeo Sosa, el director de Educación de la universidad pública, tras estas primeras semanas, la situación parece estar generando “oportunidades para enseñar de otra manera, para renovar prácticas docentes, para ensayar y probar”, según contó a la diaria, ya que se encontraron con respuestas “alentadoras” tanto de los docentes como de los estudiantes.

Lo primero que resolvieron, contó Sosa, fue elaborar “pautas transversales a todas las carreras, orientadas, fundamentalmente en la primera semana, a asegurar el vínculo con los estudiantes y los docentes”, lo que incluyó un relevamiento de todos los alumnos, unos 1.400, para conocer las necesidades que tuvieran en sus casas, ya fuera de equipamiento o de conectividad. A algunos estudiantes se les entregó computadoras personales que estaban en stock en la Utec, y se logró que todos tengan computadora, mientras que otros manifestaron problemas de conectividad. Por ejemplo, algunos respondieron que tenían wi-fi en su trabajo pero no en su casa, y se planteó la situación particular de los estudiantes de frontera que viven en Santana do Livramento, para lo que se iniciaron trámites con Antel. “Estamos viendo algunas dificultades técnicas que están apareciendo, y sobre todo se genera demanda de flujo de datos”, explicó Sosa. Según el director, ya en la primera semana se pudo “ver el alto grado de compromiso docente, porque enseguida se pusieron la mochila para establecer el vínculo con los estudiantes, aunque en algunos casos los habían visto una o dos veces”, señaló.

Una vez planteadas las condiciones de acceso, en segundo lugar se apuntó a “mantener el vínculo pedagógico”, para lo que los funcionarios del área de Tecnología Aplicada al Aprendizaje de Utec y de la Dirección de Educación atendieron las demandas de los docentes. Al finalizar la primera semana, aseguró Sosa, “se consolidó un proceso de virtualización de las clases, y los docentes están dando clases en distintos formatos”, en muchos casos sin experiencia previa, porque si bien en la Utec hay carreras con formatos no presenciales (como la Licenciatura en Tecnologías de la Información o en Análisis Alimentario, que son semipresenciales), eso no sucede en todas. “Establecer la intencionalidad pedagógica en estos nuevos formatos, en la totalidad de las carreras y asignaturas, es un desafío”, consideró el director de Educación, que añadió que el estudiante “debe sentir que no sólo establecemos un vínculo para conocer sus necesidades, sino para que aprenda y que haya un proceso de retroalimentación en el acto educativo”.

Los docentes utilizan las plataformas tradicionales como moodle, pero también se están haciendo videos de clases, algunos realizan simulaciones y otros elaboraron dispositivos para tener un pizarrón tecnológico. También, comentó Sosa, ya se implementaron equipos de trabajo entre los estudiantes, que se reúnen virtualmente a solucionar casos problema.

Según informó Sosa, “aproximadamente 90% de los docentes está trabajando fuertemente en esto, y el 10% restante está siendo apoyado para superar los requerimientos tecnológicos”. Respecto de los estudiantes, el director de Educación de la Utec afirmó que entre 97% y 98% de ellos están “conectados y siguiendo los cursos”.

Horarios, obligatoriedad y evaluación

El gobierno decretó la suspensión de las clases presenciales hasta el 13 de abril, una vez finalizada la Semana de Turismo, pero al mismo tiempo se prevé para esas fechas el pico de enfermos por Covid-19, por lo que todavía hay mucha incertidumbre respecto de cuándo la situación volvería a la normalidad. Esto abre un montón de preguntas en cuanto a cómo va a ser la evaluación de esta parte de los cursos, cómo se retomarán las clases al momento de hacerlo, y qué pautas deben seguir durante este tiempo docentes y estudiantes.

Sosa explicó que en la Utec no están llevando los controles de asistencia, pero sí se registra la participación de los estudiantes: quiénes se conectan o hacen preguntas por medio de las plataformas. También optaron por mantener casi la totalidad de los horarios de las clases presenciales y los horarios de consulta docente, aunque introdujeron algunas modificaciones en los encuentros muy extensos, que no se sostienen en las plataformas digitales.

Pero todos estos cambios implican que, en estos días, se esté pensando en la replanificación de los cursos de todas las carreras, explicó Sosa. “Al principio pensamos en esperar a Turismo, pero hoy estamos pensando ya en los objetivos de fin de año. El primer semestre se va a ver netamente modificado, porque las actividades prácticas y experimentales no van a poder ser realizadas en su totalidad, ese aprender a hacer no va a ser desarrollado en este semestre, y estamos pensando en redistribuirlas en el segundo semestre”, señaló. El docente y licenciado en Educación agregó que están pensando el segundo semestre bajo la hipótesis de “mantener las clases virtuales con lo teórico y hacer un énfasis en la parte práctica”.

Los primeros parciales de las carreras de Utec llegarían en mayo y, pensando en eso, Sosa asegura que el registro de las actividades que realizan los estudiantes “permite tener algunas pistas, si vamos a estar en condiciones de avanzar un poco más o no. La alta participación de los estudiantes se mantiene, las unidades curriculares se están dando todas, con distintos formatos y niveles de profundización, todas las carreras han replanificado sus cursos, así que la idea clave es mantener la rigurosidad académica en los nuevos formatos”. “Hoy diría que estamos en buen camino como para empezar la posibilidad de evaluación en este nuevo registro, con este cambio en objetivos, contenidos y metodologías”, opinó, pero aseguró que es un tema que se va a manejar con cuidado, atendiendo que para muchos estudiantes la situación cambió; por ejemplo, para aquellos que son padres y ahora se encuentran a cargo del cuidado de sus hijos. “Cambian las situaciones y los contextos, pero hasta ahora los hechos nos van diciendo que hay un compromiso muy importante”, concluyó el director de Educación.