La autorregulación del aprendizaje apunta a que los estudiantes sean capaces de guiar su propio proceso, lo que no significa que aprendan solos, sino que consigan transitar por la educación con autonomía. Esto se trabaja en las clases, pero desde que la educación dejó de ser presencial, debido a la pandemia de covid-19, la autorregulación pasó a tener un papel muy importante porque los estudiantes dejaron de contar con el apoyo sincrónico del docente al momento de avanzar en los aprendizajes.

La autorregulación se relaciona con la posibilidad que tiene el estudiante de involucrarse en el proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo, desde el punto de vista docente, es la posibilidad de que no todo dependa de él, ya que los estudiantes pueden liderar sus propios procesos.

El grupo Motivación y Autorregulación en Contextos Educativos (MACE) se formó el año pasado con especialistas de distintas disciplinas relacionadas a la educación, que comenzaron a intercambiar sobre los procesos de investigación que realizaban en sus maestrías y doctorados. A principios de mayo, el grupo hizo un seminario vía web donde compartieron algunas claves de la autorregulación con docentes y educadores; sobre este tema Daniel Trías y Valentina Ronqui, integrantes de MACE, también conversaron con la diaria.

¿Qué rol juega la autorregulación del aprendizaje en este contexto particular en que estamos?

Daniel Trías (DT): Para los docentes fue un corte abrupto, nos fuimos un viernes y el lunes ya no teníamos que volver a clase. Nos tuvimos que ingeniar para que la clase y el contacto con los alumnos siguieran, aunque cada uno esté en su casa. Este contexto nos demanda a todos mucha autonomía, a los docentes y a los estudiantes, y por eso es importante trabajar la autorregulación del aprendizaje. La autorregulación en el aprendizaje tiene que ver con cómo nos gobernarnos a nosotros mismos en situaciones de aprendizaje, y eso está en juego hoy en día. Los estudiantes se hacen preguntas del estilo: ¿a qué hora me pongo a estudiar?, ¿qué me está pidiendo el profesor?, ¿por qué me manda esta tarea la maestra? Identificar lo que el docente pide sin tenerlo al lado para que lo explique y seguir aprendiendo a pesar de eso tiene que ver con la autorregulación, por eso puede ser una herramienta para manejarnos en este contexto.

Valentina Ronqui (VR): El primer webinar que hicimos surge de la demanda de los docentes, porque los alumnos tenían que enfrentarse solos, o a veces con la familia, a las tareas que mandaban. Surgió la duda de cómo ellos podían diseñar mejor las tareas y así ayudarlos a alcanzar las metas de aprendizajes estando solos en sus casas.

¿Qué estrategias recomiendan a la hora de planificar las actividades?

DT: Remarcamos la importancia de la comunicación sobre lo que esperan los docentes de los estudiantes. La comunicación por distintos medios es muy importante, porque es lo que genera el ambiente de trabajo que antes se generaba en la clase. En el aula, un profesor, sin darse cuenta, capaz repite la consigna de cuatro formas distintas, porque ve a los alumnos, y con las caras se da cuenta de que tiene que reformular un poco, se da cuenta de que no están entendiendo. Ahora esa dinámica no se da, no todos tienen la chance de comunicarse con sus alumnos de forma sincrónica, entonces se vuelve bien importante concentrarse en la consigna y complementar con distintos formatos; que la consigna esté escrita más de una vez, con distintas palabras, y que también haya un audio o un video que acompañe.

VR: Resaltamos la importancia de hacer explícitas muchas cosas que, capaz, en el aula todos los días no son tan necesarias. Hay que dejar en claro para qué proponemos las tareas, qué pasos se pueden seguir adelante para alcanzar el objetivo y poder dar retroalimentación a los alumnos.

¿Qué herramientas tienen los docentes para impulsar la autorregulación de los estudiantes?

DT: Lo primero es explicitar las metas, lo que se espera de un estudiante, porque eso funciona como un GPS para los estudiantes, que saben por dónde ir y a dónde se espera que lleguen; cuando el docente plantea los objetivos, los estudiantes regulan su proceso de hacer la tarea. Además, explicitar las metas puede ayudar a que muchos estudiantes se den cuenta de que para llegar a diferentes objetivos puede haber diferentes caminos. Otra cuestión bien importante es la comunicación de los tiempos, indicar cuándo empieza una actividad y cuándo termina, porque eso ayuda a que los estudiantes regulen sus propios tiempos. También es importante, en función de la tarea, darle al estudiante un plan de acción que contemple posibles dificultades, que pueden ser consejos sencillos, como: “tratá de contarlo con tus palabras”, o “preguntate si se lo podés contar a alguien”.

VR: En este sentido es fundamental el rol del docente; la autorregulación parece que es que los estudiantes trabajen solos, y el objetivo sí es que tengan más autonomía, pero en eso el docente tiene que estar muy presente para poder facilitar el proceso y determinar cuánto se puede apartar del proceso del alumno.

Muchos docentes se basan en instancias sincrónicas, pero no todos los estudiantes pueden participar. ¿Qué papel juega lo sincrónico en estos procesos?

DT: Hay que tratar de dosificar lo sincrónico. El momento en que tenemos contacto directo con el alumno es cuando se tiene que dar el intercambio; después hay otros momentos asincrónicos para plantear actividades. Aprovechar el encuentro y dejar en claro que también se va a dar respuesta en otras situaciones; explicitar por dónde se pueden comunicar con el docente es importante. Cuando no está la posibilidad de conectar aquí y ahora con los estudiantes, hay que diversificar la presentación de la tarea, plantear alternativas... Y algo en lo que insistimos es fomentar el trabajo colaborativo, que puede ser complicado en este tiempo, pero apostamos a que puedan recurrir a un compañero para colaborar en las tareas.

Las familias siempre fueron parte de la educación, pero ahora tienen un rol mucho más significativo. ¿Cómo pueden trabajar las familias la autorregulación?

DT: Los adultos referentes juegan un rol importante porque lo que no deberíamos hacer es esperar que todos los estudiantes resuelvan todo solos. Seguramente los estudiantes necesitan que el contexto los apoye más de lo normal; para eso la familia debe saber el tiempo y dificultad que les lleva a los niños resolver algunas tareas del orden de lo escolar y apoyarlos en ese proceso. Lo más difícil es calibrar las expectativas: muchos padres se preguntan cuándo tengo que dejarlo solo, cuándo acompaño, cuándo exijo y cuándo tengo más paciencia. Autorregular es tratar de responder al contexto de forma flexible; en algún caso implica que el adulto resuelva uno de los ejercicios para que el estudiante pueda ver cómo se hace, pero no hacerlos todos; en otros casos es darse cuenta de que lo tienen que hacer solos; para eso es fundamental la comunicación de las maestras o profesores con los chiquilines.