Con medidas de distanciamiento, tapabocas y alcohol en gel, ayer la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) reunió a su asamblea nacional de delegados para analizar el actual contexto de emergencia sanitaria y la discusión en el Parlamento del proyecto de ley de urgente consideración (LUC).

En la asamblea los docentes resolvieron pedir al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública que convoque a una reunión bipartita a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay (CSEU) para analizar “cómo enfrentar esta situación excepcional”, en el entendido de que el Codicen “lo está asumiendo unilateralmente”, según explicó a la diaria el secretario general de Fenapes, José Olivera.

“Hay que discutir las condiciones para el retorno a la presencialidad, cómo organizar el trabajo, cómo se establecen los protocolos de salud”, mencionó, y cuestionó que después de una reunión en marzo “no hubo contactos”. Olivera afirmó que se nota “un cambio de actitud política del Codicen: orientado a invisibilizar la acción sindical y la negociación colectiva”.

Olivera informó que sí se está discutiendo un protocolo en la Comisión de Salud Laboral, pero aseguró que esta situación modificó las condiciones de trabajo de los docentes y cuestionó que no se han tomado medidas para mejorar las condiciones de aprendizaje, “más que seguir lo que define el Poder Ejecutivo”. También señaló que el proceso de transición en el Consejo de Educación Secundaria fue “muy mal manejado en medio de una emergencia sanitaria”.

Olivera aseguró que los docentes concluyeron, tras intercambiar sobre las distintas experiencias, que “Uruguay no tiene condiciones para las clases a distancia”, en particular en el tramo de la educación media, entre otras cosas por la falta de conectividad, de equipamiento y porque muchas familias “tienen dificultades para comer”: “No se puede decir que se está dando clase a distancia, porque no hay condiciones”, insistió.

En relación con la discusión sobre la LUC, Fenapes ya solicitó ser recibida en el Parlamento y este miércoles definió comenzar una serie de movilizaciones, en coordinación con los demás sindicatos de la educación, para manifestar el rechazo al proyecto. En el actual contexto, señaló que se intercalarán acciones nacionales y departamentales, y que buscarán tomar medidas originales. Además, en conjunto con la CSEU plantearán al PIT-CNT convocar a una movilización general.