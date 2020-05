Comenzó el cambio de autoridades en los consejos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El martes de mañana asumieron las nuevas autoridades del Consejo de Formación en Educación (CFE) y de tarde las del Consejo de Educación Técnico-Profesional (CETP-UTU). En ambos casos acompañaron a directores y consejeros el presidente de la ANEP, Robert Silva y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.

Se despidieron de la UTU la ex directora general Nilsa Pérez y el ex consejero Miguel Venturiello. Asumió como director general Juan Pereyra, ex director de Instituto Tecnológico Superior, profesor de UTU y de la Universidad de la República (Udelar), ingeniero agrónomo con un posgrado en Estrategia Nacional. La consejera que asumió es Laura Otamendi, pediatra, docente de UTU y parte de la secretaría administrativa de la ANEP.

Pereyra comentó que su misión será “tratar de llevar adelante una educación de calidad con la base de la equidad social”. Adelantó algunas líneas de acción que impulsará: la mejora en la gestión para lograr una UTU “dinámica y funcional”; los estudiantes y una educación personalizada; los docentes y la formación permanente; la inclusión para los sectores más vulnerados; la evaluación; la tecnología y la comunicación.

Silva opinó igual que Pereyra sobre la importancia de incluir al sector privado en la UTU. Entienden necesario aumentar el diálogo con el sector productivo para que pueda “decir qué necesita de los cursos de la UTU y que a su vez pueda aportar cosas que no se tienen, como la tecnología”, puntualizó el director.

El ministro afirmó que la UTU “está llamada a jugar un lugar absolutamente clave en los próximos años”, gracias a la unión del mundo del trabajo con el del estudio. El jerarca puntualizó: “Sólo una buena combinación entre educación y trabajo nos va permitir, en el mediano plazo, vencer uno de los mayores problemas que tenemos, que son las altísimas tasas de abandono estudiantil”. Adelantó que será clave reducir los tiempos y adaptar la educación a las realidades laborales de los distintos sectores, porque ser estudiante en un largo plazo es “un lujo” que no todos pueden darse.

Formación en Educación

Como directora general del CFE asumió Patricia Viera, maestra, doctora en Educación y con estudios de posdoctorado en Políticas Educativas, docente de secundaria, de la Udelar y del Centro Regional de Profesores (Cerp) del Norte; como consejero asumió Víctor Pizzichillo, docente de Historia y director del Cerp del Litoral. Integrarán la dirección del CFE junto con Rosana Cortazzo y Santiago Fierro, consejeros docente y estudiantil, respectivamente, y junto con un tercer consejero nombrado por la ANEP, cuyo nombre aún no se conoce.

Viera aseguró que continuarán apuntando al carácter universitario de la formación docente y afirmó que trabajarán por “profundizar y mejorar en estructuras académicas y en cuanto a los diseños curriculares”. Además, la nueva directora general, que es de Rivera y la hermana del senador suplente Tabaré Viera, dijo que trabajarán por “descentralizar con calidad”, lo que implica “varias reestructuras”.

Silva aseguró que se va a trabajar por una política nacional docente y mencionó que se implementará una política de acompañamiento a los estudiantes, a la vez que anunció que se concretará la transformación curricular. La anterior administración del CFE aprobó nuevos planes de estudio, pero el Codicen todavía no los ha ratificado. En ese sentido, dijo que hay una debilidad en la formación inicial de los docentes en temas como la tecnología y las habilidades del siglo XXI.

Por su parte, Da Silveira mencionó dos artículos del proyecto de ley de urgente consideración que hacen referencia a la formación de docentes. El 160, que a su entender “da mayor sustento jurídico al CFE”, y el 140, que “obliga al Estado a hacer todos los esfuerzos a su alcance para asegurar una formación en educación de carácter universitario”. Señaló que hay “divergencias” respecto de cómo lograr que la formación en educación tenga rango universitario, pero pidió que eso “no nos bloquee, que encontremos la manera de seguir adelante para alcanzar objetivos que nos parecen valiosos”. “No sólo hay un compromiso declarado con el fortalecimiento de la formación en educación y asegurar el carácter universitario, sino que hay pasos concretos, de naturaleza política y jurídica”, afirmó.