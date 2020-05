Graciela Fabeyro asumió ayer como directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). La doctora en Educación y maestra trabajará en el CEIP junto con Olga de las Heras, magíster en Educación y maestra, quien también asumió ayer, y el consejero electo por los docentes Pablo Caggiani, que permanece en su cargo. En la ceremonia de asunción estuvieron presentes Irupé Buzzetti y Héctor Florit, quienes se desempeñaron como directora general y consejero del CEIP en el último período. También estuvo Juan Gabito, representante del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Fabeyro toma las riendas de Primaria en un contexto en que las escuelas rurales continúan el proceso de apertura y aún no hay fechas para que abran las escuelas urbanas. La directora general señaló en rueda de prensa que a su entender el proceso de reapertura de las escuelas es “complejo, posible, lento y seguro” porque son muchas escuelas de grupos numerosos e incluso, cuando los grupos son reducidos, hay varios desafíos: el contacto físico, “porque son niños pequeños que quieren jugar”, el de disponer los locales con las medias de higiene y cuidado necesarias, así como de generar confianza en los padres, “porque si no sienten seguridad es complicado”, afirmó.

A su entender, el “desafío es ir generando el retorno lento y seguro a las aulas y, simultáneamente, buscar estrategias complementarias para atender los aprendizajes necesarios, no pensando en la aprobación del año escolar, sino en el proceso educativo que los niños deben ir construyendo para progresar en sus aprendizajes”.

Otro desafío relacionado a la emergencia sanitaria que se plantea en el corto plazo es “animar a los docentes, que son tan creativos y constructores de estrategias, a que las difundan, que las compartan”. Fabeyro considera que se deberá formar un “espacio de autoaprendizaje y luego de compartir entre todos”. “La difusión de experiencias positivas es otro desafío importante: no deben quedar en las aulas, porque muchas veces no se sabe lo que el maestro hace en su aula día a día”, agregó.

Sobre su rol como directora general, dijo que buscará “fomentar y estimular el desarrollo profesional permanente del docente; eso se requiere para un aprendizaje de calidad para la educación democrática que precisamos”.

Por su parte, De las Heras aseguró que durante la última semana han trabajado con el consejo saliente y proyectaron continuar la línea de trabajo. Asimismo, dijo que se buscará hacer una “evaluación muy científica sobre cómo seguir avanzando en los aprendizajes de los niños” en base a las experiencias que se ha logrado llevar adelante en las últimas semanas.

La nueva consejera señaló que “una prioridad es ver cómo evaluar, cómo vemos lo que ya está transitado, y a partir de ahí rediseñar estrategias de intervención, pero no pensando en que se ha perdido un tiempo, sino en cuánto han aprendido los niños a pesar de la adversidad”. También adelantó que no está determinado cuándo terminará el año escolar ni si se suspenderán las vacaciones: “No hay nada hasta no empezar a trabajar de forma conjunta con los distintos subsistemas de la ANEP”.