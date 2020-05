Unas 32.000 personas ya firmaron una petición lanzada por Miguel Brechner en el sitio Change.org que busca que los docentes y estudiantes no tengan que pagar el costo de internet para acceder a contenidos educativos. En Uruguay, Antel no cobra el tráfico por la mayoría de los sitios cuyo dominio es edu.uy, pero la suspensión de las clases presenciales provocó que se comenzaran a utilizar diversas plataformas y sitios que no tienen ese dominio, por ejemplo, los de videoconferencias, que además consumen mucho ancho de banda (entre 500 Mb y 1G por hora, según Brechner).

En la petición, el fundador y ex presidente del Plan Ceibal asegura que en el contexto de pandemia la educación a distancia “es la principal forma de continuidad educativa en el país” y que esta modalidad “seguirá siendo fundamental una vez que el mundo comience a volver a la normalidad”.

Asegura que la brecha digital “existe en todo el mundo. La educación a distancia aumenta la brecha entre los que tienen y los que no tienen; el gran desafío es cerrar la brecha: encontrar formas de contribuir a cerrar la brecha”. Una de estas diferencias se genera a partir del acceso a banda ancha, ya que programas como Universal Hogares, de Antel, han habilitado mayor tráfico de forma gratuita debido a la pandemia, bonos que son menores para los planes de datos móviles. Según un trabajo del Instituto de Economía, a partir de los datos de la última Encuesta Continua de Hogares disponible, mientras que en los últimos seis deciles más de 80% de los hogares tiene acceso a banda ancha fija, el porcentaje se reduce en los primeros cuatro, y llega al mínimo de 25% en el primer decil. Además, entre los maestros y profesores 10% dijo no tener conexión a banda ancha fija.

Según comentó Brechner a la diaria, la solución “requiere la colaboración entre los proveedores de contenidos educativos, las plataformas de hosting y los proveedores de internet”. El ingeniero consideró que “conceptualmente todo el mundo está de acuerdo con no cobrar internet para fines educativos, pero, técnicamente, por algunas circunstancias eso no se puede hacer”. Explicó que mientras estuvo al frente del Plan Ceibal, en conjunto con Antel se resolvieron técnicamente “una cantidad de problemas” para que un 70% de las plataformas cuyo dominio termina en edu.uy no consuman, pero para alcanzar también a las plataformas de videoconferencias “se necesita la colaboración de los privados”.

“Está al alcance resolverlo, y me consta que Antel está haciendo un esfuerzo, pero hay que apurarse, porque cuando volvamos a las clases una parte va a ser presencial y otra remota, por lo que va a ser un problema de todo este año y quizás del año que viene”, aseguró. Brechner asegura que el problema es mundial: “Ojalá Uruguay sea el primer país en resolverlo. Hay que lograr que los gobiernos entiendan que no puede ser que el estudiante o el docente tengan que pagar por estudiar”, señaló, y comparó la situación con el subsidio al boleto estudiantil. Aunque la voluntad esté, asegura que “hay que ver cómo se resuelve técnicamente, y poner a la mejor gente para resolverlo”.

Botana, Antel y la ANEP

Con una preocupación similar, el senador del Partido Nacional Sergio Botana elevó una nota al entonces presidente de Antel, Guillermo Iglesias, en la que solicitaba que la empresa estatal hiciera una recarga mensual gratis a todos los estudiantes de primaria para que pudieran estudiar, y proponía que los adultos responsables que cobran la asignación familiar indicaran un número de teléfono para esto.

El 15 de mayo Antel le respondió a Botana que en abril y mayo se acreditaron sin cargo 50 GB a través de Universal Hogares, y 5 GB en marzo y abril para todos los usuarios de telefonía móvil, a la vez que se habilitaron recargas de bajo costo para ambas modalidades.

En la respuesta, el entonces presidente de Antel informaba, además, que hasta el momento la empresa “no ha recibido petición del Consejo de Educación Primaria ni de la Administración Nacional de Educación Pública [ANEP]” en ese sentido, y recordaba que, si bien Antel concentra “más de la mitad de los servicios de telefonía móvil activos en el país, para que el objetivo perseguido por el senador tenga el alcance universal buscado de favorecer a los escolares de menores recursos la solicitud debería ser cursada en idéntico tenor al resto de las empresas que operan en el segmento”, en referencia a Claro y Movistar.

El día de su asunción, la nueva directora general del Consejo de Educación Secundaria, Jenifer Cherro, planteó las dificultades de conectividad como un problema a resolver, y en particular mencionó a Movistar y Claro, y en una reunión de la semana pasada entre el Consejo Directivo Central de la ANEP y los consejos desconcentrados se planteó el problema. El consejero de Educación Inicial y Primaria, Pablo Caggiani, aseguró también que el tema va a continuar, “porque vamos a tener un año que va a ser un mix entre actividades a distancia y presencialidad”, señaló.