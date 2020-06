El Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó este lunes reemplazar a sus dos representantes en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). En lugar de Marcelo Ubal y Limber Santos, quienes representarán a la ANEP en el Ineed serán Javier Lasida y Guillermo Fossati, según informó a la diaria el presidente del Codicen, Robert Silva.

Lasida y Fossati eran quienes el gobierno tenía previsto nombrar como representantes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en la dirección del instituto, e incluso en esa calidad participaron alguna vez como invitados en la comisión directiva. La decisión no fue respaldada por los consejeros electos por los docentes en el Codicen, lo que forzó a que Silva utilizara su voto doble para desempatar, ya que todavía no estaba integrada Dora Graziano.

Óscar Pedrozo explicó a la diaria que si bien la experiencia técnica de Lasida y Fossati “no está en discusión, en la educación pública, uno no tiene actuación y otro muy mínima. Teniendo en cuenta eso, no puedo acompañar una propuesta que no atiende a 84% del ámbito de la educación”, señaló. “Al ser representantes, entiendo que deberían tener un conocimiento directo, haberse desempeñado por un tiempo prudencial en la ANEP”, señaló.

Por su parte, Juan Francisco Pérez dijo a la diaria que no respaldó la decisión porque “van en representación de una propuesta educativa de la nueva mayoría de la ANEP, y yo estoy en desacuerdo”, y aclaró que su decisión no fue “contra las personas”. Además, Pérez informó que pidió que se postergara el tratamiento del tema, que ingresó durante la sesión por propuesta de los integrantes políticos del Codicen, pero no se accedió a su pedido.

Lasida es doctor en Educación, docente de alta dedicación del Departamento de Educación de la Universidad Católica e integrante del Partido Independiente, mientras que Fossati es doctor en Psicología Educacional y master en Educación, y fue asesor de Jorge Larrañaga en materia de educación.

El proyecto de ley de urgente consideración (LUC) plantea cambios para la directiva del Ineed, que pasará a estar integrada por tres miembros “que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimientos en la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño”. El gobierno tenía previsto nombrar a Lasida y Fossati y, en acuerdo con la oposición, a Pablo Caggiani, actual consejero de Primaria electo por los docentes.

Al respecto, Silva dijo que “una vez que se apruebe la LUC, veremos si se cambia la integración”, pero informó que por el momento los representantes del MEC “no cambian”. Por el MEC estaban designados Alex Mazzei, presidenta del Ineed hasta la actualidad, y Óscar Ventura, quien en su momento fue designado por el Partido Colorado y en 2019 renunció.

Además de reducir la Comisión Directiva a tres miembros nombrados por el Ejecutivo, la LUC crea un Consejo Consultivo del Ineed, integrado por dos representantes de la ANEP, uno designado por cada universidad pública, uno por la educación privada, uno por las universidades privadas, uno por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, uno por las instituciones de formación militar, uno por las instituciones de formación policial y uno por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.