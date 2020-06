Unas 403 escuelas, 134 liceos y 70 escuelas técnicas de todo el país volvieron a abrir sus puertas este lunes, sumándose a las 917 escuelas rurales que ya lo venían haciendo desde el 22 de abril. En total, alrededor de 95.000 estudiantes estuvieron habilitados para volver a las clases; las autoridades evalúan como “bueno” el nivel de asistencia, aunque en Primaria rondó el 30%, al igual que sucedió cuando abrieron las primeras escuelas rurales, que aún no llegaron a superar el 50% de asistencia.

Este lunes terminó de regresar a la presencialidad la educación rural: abrieron 85 de las 94 escuelas rurales de Canelones habilitadas para comenzar, otras 24 escuelas rurales del resto del interior del país, 51 escuelas que tienen educación media (grados 7°, 8° y 9°) y los centros de ciclo básico agrario que no tienen internado. Además, comenzaron las clases las escuelas Aprender, de tiempo completo y especiales del interior del país y los grupos de tercer año de bachillerato, tanto de secundaria como de UTU, también del interior.

Respecto de las críticas que han realizado los sindicatos de docentes por la falta de condiciones y materiales para el retorno, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, opinó que el reintegro “no es fácil” y que es un “proceso paulatino”. “Hemos llegado a todos los lugares: hemos distribuido productos de cuidado personal, de limpieza, hemos dado partidas, y sin dudas tenemos que mejorar muchas cosas”, dijo en una rueda de prensa durante la recorrida por escuelas rurales que daban la bienvenida a sus estudiantes.

Silva también respondió a los colectivos que critican que no hubo suficiente diálogo antes de determinar el retorno a las clases presenciales. “Algunos pueden entender que estas decisiones gubernamentales las tenemos que tomar en conjunto, y nosotros hemos dejado claro que no es así”, dijo en la radio El Espectador, y apuntó que la vuelta a los centros educativos fue dispuesta por la autoridad sanitaria y el gobierno de la educación. “Eso no quita que conversemos, una vez que están definidas y adoptadas las decisiones, sobre las condiciones de trabajo”, añadió.

En las escuelas

Liceo departamental Eduardo Fabini, este lunes, en Minas.

En total retomaron la actividad presencial 6.060 maestros y alrededor de 1.300 auxiliares. La directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Graciela Fabeyro, comentó en diálogo con la diaria que en su recorrida por las escuelas de Canelones notó un “panorama positivo”. “Hubo un buen porcentaje de alumnos, padres acompañando, el personal docente y no docente completo, las escuelas con las condiciones sanitarias establecidas, es decir, alfombras, alcohol en gel repartido en las distintas reparticiones, el lavado de manos incorporado y los alumnos con espacio suficiente”, afirmó, y agregó que esta situación “da cuenta de la confianza que las familias tienen en la institución”.

Para cumplir con las medidas del protocolo las escuelas debieron hacer varias adaptaciones. En su recorrido Fabeyro encontró, por ejemplo, una escuela que vació el salón del comedor y lo convirtió en un aula, para poder cumplir con las distancias; otras se organizaron en tres turnos para poder recibir a todos los estudiantes, mientras que en la mayoría se corrieron varios muebles para permitir una buena circulación. “Hubo mucho sentido común para acondicionar los espacios; mediante el trabajo en conjunto de los equipos directivos con los inspectores, maestros y auxiliares se logró un buen comienzo”, recalcó la directora general.

Para Fabeyro, la jornada del lunes fue de “restablecimiento del vínculo, de reconocimiento del grupo y de cada uno, de buscar las expectativas que cada uno tenía”. Durante la jornada se hicieron diferentes actividades, “hubo educación física, música, espacios al aire libre, y se buscó la forma de retomar, de forma presencial, lo que habían trabajado a distancia”, comentó la jerarca.

Tal como recomendó el consejo en varias circulares, primó la lógica del multigrado y el rol docente como referente de todo el centro: “Por ejemplo, en algunas escuelas, como educación inicial no empezaba estaban las maestras de ese nivel apoyando al resto del colectivo. Aquello de ir aprendiendo a ser un docente institucional más que de determinado grupo está empezando a ocurrir, el trabajo en equipo que hay en las escuelas permite el intercambio”, subrayó Fabeyro.

Por su parte, Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio- Trabajadores de la Educación Primaria, dijo a la diaria que también el sindicato hizo una recorrida por Canelones, donde constató que “se sostienen dos cosas: el bajo porcentaje de asistencia de niños y la necesidad de reforzar la cantidad de auxiliares de servicio para mantener la higiene en las escuelas. Esto es el común denominador en los centros que hemos relevado, algo que la federación alertó la semana pasada”.

El sindicato también advirtió que la partida de 2.000 pesos para reforzar la compra de insumos de limpieza es “insuficiente” para la mayoría de las escuelas del país, y señaló que en muchos centros aún no llegaron todos los insumos necesarios para cumplir con el protocolo de higiene. Asimismo, destacó la buena voluntad de las docentes y auxiliares que recuperaron un vínculo presencial que “se sostuvo durante todo este tiempo” por medio de la virtualidad.

En los liceos

En 134 liceos del interior del país comenzaron las clases este lunes; la directora general, Jenifer Cherro, y la consejera Reina Pintos, del Consejo de Educación Secundaria estuvieron en varios centros de Lavalleja para evaluar la primera jornada. Cherro dijo a la diaria que constató una asistencia “muy buena” en las clases de sexto año que recorrió, donde fueron la mayoría de los estudiantes.

Robert Silva en el liceo departamental de Maldonado Florencia Collazo.

Cherro destacó “la buena disposición de los equipos de dirección y de funcionarios docentes y no docentes para armar una estrategia contextualizada; cada liceo tuvo la libertad de organizar su jornada laboral de acuerdo a la mejor forma que le resultara. En todos se vieron las alfombras colocadas, los bancos a la distancia solicitada, y los liceos con chiquilines, que son nuestra razón de hacer”.

En cuanto a las estrategias que se organizaron comentó que “algunos acortaron la duración de las clases, otros pusieron recreos de cinco minutos, hubo clases más largas pero con recreos también más largos, que permitieran ventilar los salones”.

Entre otras cosas, los equipos de dirección de los liceos del interior tuvieron que organizar los horarios de clase en función de las salidas y llegadas de los ómnibus, porque la frecuencia sigue siendo de 50%. Esta situación fue advertida por autoridades y sindicatos de todos los niveles, y aún se manejan diferentes estrategias para resolver los traslados.

Cherro advirtió que en las próximas etapas la situación se complejizará en tanto aumentará la cantidad de estudiantes. Según adelantó la directora general, es probable que en los centros de ciclo básico se instrumenten clases en días salteados, para que no vayan al mismo tiempo todos los alumnos, y que se instaure un sistema mixto entre virtualidad y presencialidad. Además, Cherro recordó que los turnos de cuatro horas son para los estudiantes, mientras que los docentes cumplirán el horario ya establecido.