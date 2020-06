EducarNoLUCrar es el hashtag que lucían los tapabocas de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y que el Consejo de Educación Secundaria (CES) prohibió terminantemente en una resolución este miércoles. La primera reacción del sindicato fue calificar la decisión –firmada por la directora general del CES, Jenifer Chero– como “una acción represiva” y afirmaron que harán una denuncia por censura en ámbitos nacionales e internacionales. Además, el diputado frenteamplista Sebastián Sabini anunció en su cuenta de Twitter que convocará a Cherro a la Comisión de Educación por este tema.

Ante la resolución del CES conviene recordar que dice el artículo vigente de la Ley General de Educación, que NO SE MODIFICA en la #LUC.

Vamos a convocar a las autoridades a la Comisión de Educación, con @NicolasLorenzoM y @FedericoRuizBri, para pedir las explicaciones necesarias pic.twitter.com/6vlFZDZ6ke — Tati Sabini (@tatisabini) June 19, 2020

Por su parte, Cherro, consultada por la diaria, afirmó que cuando se enteró de los tapabocas su primer movimiento fue “conversar con el presidente de Fenapes, José Olivera”. Según Cherro, le consultó a Olivera si era capaz de asegurar que ningún afiliado usara ese tapaboca dentro del liceo y el sindicalista le dijo que no. Ante esto la directora general respondió que “debía velar porque el respeto a la laicidad sea una realidad” y por eso elevó el caso a la Sala de Abogados del CES; esta decidió, por unanimidad, que efectivamente el uso de los tapabocas violaba la laicidad.

“No considero que sea el momento adecuado para estos movimientos; estamos en pandemia, necesitamos ser muy prudentes en cada cosa que hacemos y es necesario brindar cierto marco de tranquilidad y equilibrio a las personas”, comentó Cherro, y agregó: “Si no estuviéramos en pandemia tampoco estaría bien, pero la emergencia sanitaria lo recrudece; hoy no podemos agregar elementos que traigan rispideces en las comunidades; yo les tengo que dar la tranquilidad a los equipos directivos e inspectores de que la laicidad será posible en los centros educativos”.

El artículo 17 de la Ley General de Educación versa sobre la laicidad y plantea, entre otras cosas, que “se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias”. Para Cherro la prohibición del uso de los tapabocas “no choca para nada con la pluralidad de opiniones; los docentes siempre pueden hablar de los temas más diversos, su obligación es explicar todas las teorías posibles sobre un escenario, pero si el docente va con un tapaboca que dice ‘No a la LUC’ ya va con una posición tomada. ¿Eso es plural?”, se preguntó.

Consultada sobre si el hecho de que no sea una leyenda política partidaria igual violentaba la laicidad, Cherro resaltó que la decisión está basada en la postura de los cuatro abogados que asesoran al consejo. La directora opinó: “No me parece bien, como tampoco estaría de acuerdo con que aparezcan tapabocas que digan ‘Sí a la LUC’. El objetivo de la educación es proporcionar varias versiones de algo y que el alumno después resuelva. Cada adulto tiene su posición formada, pero no la tienen que expresar en el liceo; se deben plantear todos los escenarios posibles a los estudiantes”.

Próximamente comenzará la discusión sobre el presupuesto que el gobierno destinará a la educación, y suele ser un período en que los sindicatos expresan sus pedidos de diversas formas. la diaria le preguntó a Cherro qué pasaría en el caso de que los docentes usaran tapabocas que expresen su opinión sobre la necesidad de un mayor presupuesto, y la directora general respondió: “Son temas distintos; yo también quiero el 6% del presupuesto para la educación. Eso es una expresión de deseo; son temas distintos y se defienden de forma diferente. Lo situacional hoy es que entrar al liceo con tapaboca con esa leyenda sobre la LUC es violatorio de la laicidad porque un grupo de abogados en forma unánime me lo dice; la decisión la tomo hoy en ese contexto”.