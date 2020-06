La segunda etapa de reapertura de los centros educativos comenzó el lunes 15 y tuvo una buena evaluación en todos los niveles, promediando 60% de asistencia en todos los centros. Esta semana volvió la educación inicial, las escuelas Aprender y de tiempo completo y sexto año de educación media en todo el país, y las escuelas primarias, liceos, escuelas técnicas y el último año de formación en educación de todo el país menos de Montevideo y el área metropolitana.

Lo que más preocupaba a las autoridades era la situación de primaria, ya que en las primeras semanas de apertura de las escuelas rurales la concurrencia de los niños había rondado el 30%. Sin embargo, según informó a la diaria el consejero de Primaria Pablo Caggiani, “el 1º de junio en promedio a nivel nacional estábamos en 59% de los convocados, y el último dato del 15 de junio es de 69%, es decir que ha ido aumentando la asistencia”.

Caggiani destacó que el jueves, en el Consejo Directivo Central (Codicen), se planteó que si hay condiciones sanitarias adecuadas lo que se debe hacer es preservar a los niños que son grupo de riesgo o quienes viven con población de riesgo, pero los demás deberían ir, por lo tanto la asistencia podría ser obligatoria, no voluntaria. Sobre esto el presidente del Codicen, Robert Silva, dijo que iban a esperar a tener más datos sobre la asistencia y a trasladar la consulta a las autoridades sanitarias.

Por otra parte, el consejero de Primaria subrayó que durante estos días “se plantearon situaciones vinculadas a los problemas con el transporte colectivo. Todavía no se normalizaron del todo las frecuencias, pero además las que se normalizaron tienen un protocolo por el que no pueden ir más de diez personas paradas, y eso ha llevado a que queden docentes y gurises en la ruta. No sólo importa retomar la frecuencia y el horario, sino también dar cuenta de estas situaciones que están siendo una dificultad en todo el país”. Caggiani aseguró que Primaria ha hecho un relevamiento minucioso de cuáles son los lugares más afectados: Ciudad del Plata, Minas, Maldonado y Treinta y Tres.

Esta situación también preocupa al Consejo de Formación en Educación (CFE), según comentó a la diaria la consejera Rosana Cortazzo. La profesora destacó que el lunes 15 comenzaron unos 3.000 estudiantes y la asistencia estuvo en el entorno de 50% a 70% dependiendo del instituto y de la zona.

Cortazzo comentó que cuarto año era el grado que “revestía menos complejidades” en tanto son adultos ya con experiencias preprofesionales, lo que permitió que el vínculo se mantuviera bastante estable. De todas formas, “se priorizó la presencialidad de cursos que por distintas razones generan mayor nivel de dificultad a los estudiantes donde tenemos una matrícula más alta o donde no se han podido generar procesos virtuales de gran relevancia en esta etapa”.

En el caso de las prácticas, los estudiantes se han incorporado a medida que se abren las propias instituciones de enseñanza, porque ya tienen asignados sus grupos. En general, sin tener en cuenta los centros que están en obra, la consejera evalúa como muy buena la adaptación a la situación actual.

Enseñanza media

Tanto el Consejo de Educación Secundaria (CES) como el de Educación Técnico Profesional (CTEP- UTU) tuvieron menor asistencia esta semana que durante la primera quincena de apertura en el interior, pero de todas formas fue alta. En secundaria, la directora general, Jenifer Cherro, informó en diálogo con la diaria que la asistencia estuvo entre 72,1% y 75% en los estudiantes y 94% en los docentes.

La directora general destacó las distintas modalidades que utilizan los docentes: 76% avanza en una modalidad mixta que mezcla presencialidad y virtualidad, mientras que 2,5% se limita a la virtualidad y 21,5% sólo tiene encuentros presenciales.

Según Cherro, durante estas semanas de trabajo la principal acción desarrollada fue la revinculación con los estudiantes y luego, en menor medida, el desarrollo del currículum y las actividades de evaluación.

Por su parte, el director general del CTEP, Juan Pereyra, dijo a la diaria que el promedio de asistencia estuvo en 63%; sobre esta cifra el director opinó que “está muy bien para no ser obligatorio y ser la primer semana; personalmente hubiera esperado un poquito más. Los arranques en el interior fueron diferentes, pero entiendo que es una muy buena cifra para este arranque”.