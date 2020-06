Plan Ceibal y la Red Global de Aprendizajes se propusieron saber qué piensan los adolescentes uruguayos mientras transcurre la emergencia sanitaria. Para eso invitaron a las instituciones a participar de Tu Voz, un programa de tres semanas que buscaba motivar la reflexión a la interna de cada colectivo estudiantil. El proceso terminó el jueves 11 con el primer Foro Nacional Virtual de Estudiantes, donde dos representantes de cada centro expusieron las preocupaciones, las dudas y los comentarios que tenían ellos y sus compañeros.

En esa instancia virtual, moderada por Eduardo Gianarelli (docente y conductor del programa de televisión Agitando una más), los adolescentes compartieron sus planteos con una “tribuna adulta” en la que se encontraban Leandro Folgar, presidente de Plan Ceibal, Fiorella Haim, gerenta general, Irene González, gerenta de educación y aprendizaje profundo, Claudia Brovetto, gerenta de la Red Global de Aprendizajes y Ceibal en Inglés, Laura Bianchi, directora de Planeamiento Educativo de UTU, y Catalina Videla, inspectora del Consejo de Educación Secundaria.

Cada dupla de estudiantes pudo expresar sus opiniones. Entre los planteos más frecuentes que hicieron estuvo la preocupación por algunas desigualdades que ven entre sus compañeros a la hora de poder conectarse, por ejemplo, entre quienes tienen su propia computadora y los que deben compartirla, y por las realidades complejas que algunos estudiantes viven a la interna de cada hogar.

La conexión a internet y el acceso a dispositivos parece ser un aspecto clave que preocupa a los adolescentes de todo el país. Sobre esto Folgar comentó a la diaria que desde Plan Ceibal tratan de estar “lo más atentos posibles al relevamiento de la demanda y en coordinación con los actores que pueden satisfacer eso. En la medida que avancen las semipresencialidades en los centros, algunas de las dificultades que pudiera haber en conectividad van a ser mitigadas porque los centros tienen buena conectividad y se procura que eso esté funcionando de la mejor manera”.

Asimismo, adelantó que la institución logró ponerse al día con el retraso que había en la entrega de dispositivos (se superaron las 90.000 entregas) y con la reparación de los que estaban averiados. También subrayó que Ceibal se vio recargado con la distribución a algunos colectivos que no suelen estar contemplados en las entregas, como la Universidad de la República y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay.

Sobre el acceso a internet, Folgar también destacó un acuerdo reciente que hubo entre las compañías telefónicas, que permitió que la plataforma de Matific se sume a las que ya están contempladas dentro del libre tráfico para la educación. El presidente de Ceibal puntualizó que “está el compromiso y la intención de seguir avanzando en esta línea, en la medida que el modelo híbrido siga funcionado y se requiera una alta necesidad de conectividad, tenemos el compromiso de las telefónicas de seguir tratando de colaborar. En principio las plataformas que ya quedaron liberadas seguirán así, lo que hay que ver de forma paulatina es liberar el tráfico para videoconferencia y demás”.

¿Qué nota me van a poner?

El tema de las calificaciones sigue siendo un punto de preocupación para los estudiantes. Santiago, del liceo de Vichadero, en Rivera, dijo que con su grupo les genera ansiedad “el tema de los boletines informativos; no sabemos si las tareas que hacemos o no hacemos nos van a perjudicar y si al volver a la presencialidad vamos a poder recuperar las notas. Sabemos que no es lo mismo mandar una foto de un ejercicio de matemática que poder ir al escritorio y trabajar con el profesor presente, y creemos que a algunos profesores les gusta trabajar en Whatsapp y Crea, pero a otros no, y ahí surgen varios problemas”.

Como docente, Folgar entiende que el desafío para sus colegas es tratar de apreciar lo que hacen los estudiantes con respecto a los aprendizajes, y eso es algo que va “más allá de la nota numérica”. En esta línea, lo que hace Ceibal junto a la Administración Nacional de Educación Pública es crear “instrumentos concretos para ayudar”. Por ejemplo, “se está armando una encuesta de autopercepción para docentes y estudiantes para tratar de diagnosticar la situación de base, saber cuáles fueron los aprendizajes posibles en este tiempo tan dispar”.

El objetivo de esa investigación diagnóstica será “poner en valor las cosas que sí pudieron suceder en este contexto de crisis, para tratar de construir sobre las fortalezas propias de cada uno de los estudiantes y no tanto entorno a la falta de cobertura de currículum tradicional que puede haber”, subrayó Folgar. La misión de Plan Ceibal en este aspecto es “relevar la demanda y poner la mayor variedad de tecnologías disponibles para que los docentes pueden apalancar su tarea”.

“Valorar lo que se tiene”

En general, los estudiantes resaltaron que durante la emergencia sanitaria el sentimiento que primó fue la gratitud y la valoración de lo que se tiene. Muchos señalaron que el comentario del grupo fue que “aprendimos a valorar un abrazo o un beso”, “a notar lo importante que es tener una casa, internet y computadoras y que todo eso nos lo dan nuestros padres”, y destacaron el trabajo de los docentes y adscriptos que durante este tiempo se esforzaron “por mandar los deberes, dar las clases de distinta forma y preguntar cómo estábamos”.

Asimismo, surgió durante el foro que el tiempo de educación virtual también sirvió para conocerse a ellos mismos, mejorar la autorregulación de sus tiempos de aprendizajes y las formas de organizarse en un nuevo espacio. Incluso algunos resaltaron que este tiempo en el hogar les permitió desarrollar diferentes habilidades, como mejorar en las tareas del hogar, aprender a tocar la guitarra o meterse más en profundidad en el mundo de la tecnología.

También surgió el tema de los miedos por la situación de salud de sus familias y de sus compañeros. El temor y el exceso de información fue cambiando la forma en que los estudiantes viven la emergencia sanitaria. En este sentido, Plan Ceibal busca, por medio de Ceibal en Casa, actualizar la información sobre covid-19 en el país en un lenguaje accesible, para que entiendan todos los miembros de la familia: en ese espacio se puede encontrar desde información de las proyecciones y modelos matemáticos hasta herramientas de desarrollo socioemocional.