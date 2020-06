El Pocitos Day School había anunciado el cierre de la institución para este viernes 26, pero en una audiencia en la Dirección Nacional de Trabajo realizada en la mañana de ayer informaron a los trabajadores que no concretaron la liquidación. “Hay 104 familias esperando una respuesta concreta sobre su futuro y que digan que no van a poder presentar el concurso porque no tienen balance desde 2010 es indignante”, aseguró Pablo Abisab, secretario de Asuntos Legales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Privada, quien lamentó la “desprolijidad” del planteo, agregando que, por ejemplo, “no sabían si habían hecho las retenciones de los sueldos por alquiler o cooperativas de abril o de mayo, y no llevaron nada en las manos”.

Según Abisab, en la reunión las socias del colegio informaron que una comisión de padres se está reuniendo para encontrar la manera de “colaborar y poder salvar el colegio”, al que asisten unos 250 estudiantes desde educación inicial a bachillerato, y que las familias les pidieron que no presentaran la liquidación. El dirigente sindical afirmó, no obstante, que “todo fue sin datos concretos de inversores”. De todas formas, en vistas de las gestiones que están haciendo los padres, ambas partes acordaron un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando la institución presentaría una propuesta de continuidad o la liquidación ante la Justicia.

Abisab se quejó de que las socias “no trajeron ningún número o planilla”, y que no presentaron los datos de los adeudos de los trabajadores, que consisten en dos tercios del sueldo de mayo, aguinaldo, salarios vacacionales, licencias no gozadas y las indemnizaciones por despido.

Por otro lado, en la reunión se informó que las conversaciones con tres instituciones educativas para lograr el traspaso de una parte de la matrícula no dieron frutos, y al momento se no se llegó a ningún acuerdo.

Además, las socias informaron que el colegio tiene cerca de 800.000 pesos en sus cuentas, según dijo el dirigente sindical. Acordaron que de ese monto se harán las retenciones para los alquileres o cooperativas correspondientes y el resto se dividirá en forma equitativa entre los funcionarios. “Con eso estaríamos cercanos a completar la parte del salario de mayo que se les debe a los funcionarios”, destacó Abisab.

El dirigente aseguró que lo ocurrido con el Pocitos Day School “reafirma lo que venimos planteando: no puede ser que toda la sociedad haga un esfuerzo para que la enseñanza privada tenga la exoneración de impuestos que tiene y la responsabilidad que tienen los socios es mínima”. Aseguró que se debe implementar una “política de control”, porque de lo contrario los costos “los pagamos todos, los trabajadores, pero también los estudiantes y las familias”.