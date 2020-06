A pesar de que en la gran mayoría de las escuelas el inicio de clases fue tal cual lo pautado, en algunas no se pudo concretar. Por ejemplo, la escuela 336, también de Casavalle, era una de las que estaban habilitadas pero no tuvo alumnos. La razón fue el atraso en las obras de reconstrucción de la escuela, que comenzaron en octubre del año pasado y deberían haber finalizado en febrero. El edificio tiene tres alas y todas están en obra; el colectivo de trabajadores asegura que no hay forma de limpiar un espacio sin que vuelva a llenarse de polvo, por lo tanto decidieron no abrir las puertas hasta que puedan liberar la mayor parte de los salones, para poder trabajar con las distancias que demanda el protocolo.

Por otra parte, un jardín de infantes de Montevideo no llegó a realizar los contratos con los auxiliares de limpieza, por lo que abrirá cuando cuente con todo el personal que demanda la nueva normativa.