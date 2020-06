El presidente del Consejo Directivo de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, fue este miércoles a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para conversar sobre el proyecto de ley de urgente consideración. A la salida, en una rueda de prensa, al ser consultado por las vacaciones de julio, respondió que no comenzarán el 29 de junio como estaban pautadas originalmente, porque ese es el día que vuelven a la presencialidad la mayoría de los centros de Montevideo.

Cuando se anunció el calendario de reapertura de los centros, el responsable del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo que podrían quedar para el 7 de julio. No obstante, esa fecha fue desestimada por Silva, quien se inclina a pensar que serán sobre la segunda quincena de julio, para que coincidan con los exámenes de educación media y terciaria. “No quiere decir que las vacaciones estén suspendidas, que no haya. Lo que sí quiere decir es que el 29 de junio no hay vacaciones. Seguimos como venimos en el calendario. Veremos luego cuándo tendremos”, aclaró.

Lo que sí ya tiene fecha confirmada son los actos del 19 de junio. Las autoridades de la ANEP informaron que tanto la jura como la promesa de la bandera se celebrarán el 23 de setiembre.

Escuelas rurales en horario completo

Por otra parte, el lunes pasado Silva pidió al Ministerio de Salud Pública que se pudiera abrir las escuelas rurales los cinco días de la semana, durante cinco horas, con el comedor habilitado, y este miércoles le dieron el visto bueno. “Eso va a llevar un proceso de implementación que tenemos que coordinar, en especial con el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Vamos a llevar una lógica similar a la de la apertura de las escuelas, es decir, comenzar con las escuelas que tienen 30 o menos niños y, sucesivamente, instrumentar las acciones que permitan ir abriendo todas las escuelas”, detalló. Agregó que probablemente comience a funcionar esta modalidad a partir del lunes 15, porque los protocolos ya están aprobados, incluso Primaria tiene uno específico para los comedores.

Resaltó que todos los consejos y la gerencia administrativa se están encargando de repartir los productos de limpieza y el equipamiento personal a todos los centros, por lo que las autoridades están “muy esperanzadas de que las condiciones estén como tienen que estar” para las dos últimas etapas de la reapertura de los centros, el 15 y el 29 de junio.